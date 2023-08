Mel Gibson se luce en esta película de suspenso de Netflix que ocupa el Top 10

La película en cuestión es "Secuestro en directo", la cual también se puede encontrar como "Hasta el límite". A continuación te contamos de qué se trata.

Netflix: ¿de qué trata la película "Secuestro en directo"?

"Un locutor de radio recibe una llamada en vivo de un desconocido que amenaza con matar a su familia. Para salvarlos, debe participar en un juego de supervivencia", indica la sinopsis de esta película disponible en Netflix.

Además de Mel Gibson, la película de Netflix cuenta con un elenco de lujo seguido por William Moseley (a quien muchos recuerdan por su trabajo en "Las crónicas de Narnia" como Peter Pevensie), Paul Spera, Enrique Arce (recordado por su papel de Arturo Román en "La casa de papel"), Alia Seror-O'Neill, entre otros.

Esta cinta de suspenso dura menos de una hora (1 hora y 44 minutos para ser exactos), y te atrapará desde el primer momento.

En cuanto a la dirección, la misma está a cargo de Romuald Boulanger. En resumen se puede decir que esta película es ideal para los amantes de los auténticos thrillers de acción estadounidenses. El guión no posee sorpresas, ya que su estructura es muy conocida, pero eso no quita que uno no pueda pasar un buen rato viendo esta película protagonizada por Gibson.