La película de acción de Netflix con escenas que te dejarán sin aliento

Netflix: ¿de qué trata la película "Baby Driver"?

"Baby, un joven y talentoso conductor especializado en fugas, depende del ritmo de su banda sonora personal para ser el mejor en lo suyo. Cuando conoce a la chica de sus sueños, Baby ve una oportunidad de abandonar su vida criminal y realizar una huida limpia. Pero después de haber sido forzado a trabajar para un jefe del crimen, deberá dar la cara cuando un malogrado golpe amenaza su vida, su amor y su libertad", indica la sinopsis de esta película disponible en Netflix.

Baby Driver Trailer #1 (2017) | Movieclips Trailers

►TE PUEDE INTERESAR: La polémica miniserie de 3 capítulos de Netflix que no te dejará moverte del sillón

La película "Baby Driver" cuenta con la dirección de Edgar Wright (quien estuvo detrás de otros éxitos como "Last Night In Soho", "Una noche en el fin del mundo", "Muertos de risa", etc).

En esta película Wright decide mostrar su lado más entretenido y violento, pero también incorpora en la trama elementos de la cultura pop, de la memoria cinéfila y de mucho humor. Además el director hace uso de una excelente banda sonora y de una edición de sonido impecable.

Netflix: ¿quiénes protagonizan la película "Baby Driver"?

Ansel Elgort como Miles "Baby"

Kevin Spacey como Doc

Lily James como Debora

Jon Hamm como Jason "Buddy" Van Horn

Jamie Foxx como Leon "Bats" Jefferson III

Eiza González como Monica "Darling" Castello

Jon Bernthal como Griff