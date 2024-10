Tras 35 años de su estreno, así se ve hoy el bebé de Cementerio de Animales

Una de las escenas más icónicas y traumatizantes de la película "Cementerio de animales" es cuando el bebé Gage Creed, quien vuelve de la muerte tras ser atropellado. Este personaje fue interpretado por el actor Miko Hughes, quien comenzó su carrera cuando tenía tan solo 2 años.

Tras su participación en "Cementerio de animales", Miko Hughes trabajó con Arnold Schwarzenegger en la película "Un detective en el kinder". También apareció como invitado en capítulos de series como "Beverly Hills 90210", "Baywatch" (tanbién conocida como "Guardianes de la bahía") o "Full House" (cuya participación generó un meme que es usado en la actualidad).

A lo largo de su carrera, Miko recibió un Premio Emmy tras darle voz a Tommy en la serie animada "Life with Louie". Lamentablemente, a medida que fue haciéndose mayor, los trabajos comenzaron a escasear.

Embed - Sarge & Red Toys and Collectibles on Instagram: "You may remember him as Gage Creed in Pet Sematary, Dylan Porter in Wes Craven’s New Nightmare, the precocious Aaron on Full House, and Joseph who uttered that inframous line about girls and boys in Kindergarten Cop. The LEGEND Miko Hughes will be hanging out with us in your favorite toy shop in Utica Michigan on Sunday Nov 3rd from 12noon - 3pm. He will be signing autographs, posing for photos, pole dancing (kidding), and answering fun questions we can throw at him. Don’t miss this rad opportunity! Details and tickets available at the link in our bio. See ya in the shop! 45157 Van Dyke Ave Utica MI 48317 The place to meet the LEGENDS behind the TOYS! #mikohughes #petsematary #fullhouse #wescravensnewnightmare #kindergartencop"