Así se ve hoy Devon Werkheiser de 'Manual de supervivencia escolar de Ned', a 20 años de su estreno

La serie "Manual de supervivencia escolar de Ned" estuvo protagonizada por Devon Werkheiser, quien actualmente tiene 33 años.

¿Cómo se ve hoy el actor Devon Werkheiser?

Devon Werkheiser ganó fama tras aparecer en la serie de televisión "Manual de supervivencia escolar de Ned", pero también apareció en "Shredderman Rules" y otras películas de Nickelodeon. Ha ganado dos Teen Choice Awards y también se dedica a la música.

Otros de sus trabajos en la pantalla grande fueron "Love at First Hiccup", ahora llamada "The First Time" y "The Prankster". Es muy activo en las redes sociales y recientemente lanzó un podcast con sus ex compañeros de "Manual de supervivencia escolar de Ned": Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee.

Devon Werkheiser.jpg Devon Werkheiser en la actualidad.

En cuanto a su carrera musical, Devon ha lanzado diversos álbumes y EP's, y describe su música como rock y pop. Una de sus canciones más exitosas ha sido "If Eyes Could Speak", que apareció en su película "Love at First Hiccup".

Sus últimos trabajos como actor fueron en 2017 en la película "Dónde está el dinero", y en 2019 en "Mientras la ciudad duerme".