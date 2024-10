Con 68 años, así se ve el actor Arsenio Hall de 'Un príncipe en Nueva York'

Un príncipe en Nueva York 2.jpg

Uno de los personajes más recordados de la película "Un príncipe en Nueva York" es Semmi, el ayudante del príncipe, el cual estuvo interpretado por el actor Arsenio Hall.

¿Cómo se ve hoy el actor Arsenio Hall?

Arsenio Hall es un destacado actor y comediante estadounidense. Se hizo conocido a finales de los años 80 por la película Un príncipe en Nueva York y por su talk show "The Arsenio Hall Show".

También apareció en la película "Harlem Nights", y además fue el locutor y compañero de Alan Thicke durante el "Thicke of the Night". Podemos mencionar también que Arsenio fue la voz original de Winston Zeddemore en los dibujos animados "The Real Ghostbusters" desde 1986 hasta 1987.

Uno de sus últimos trabajos fue en 2017 en la película de comedia "Sandy Wexler", donde hizo de él mismo. Además, en 2022 se estrenó la continuación de "Un príncipe en Nueva York", donde volvió a repetir el rol de Semmi.

Arsenio Hall.jpg Arsenio Hall en la actualidad.

¿De qué trata la película "Un príncipe en Nueva York 2"?

"El príncipe Akeem es coronado rey de Zamunda cuando su padre está a punto de morir. Cuando se entera de que tiene un hijo en Nueva York, por pedido de su padre, Akeem viaja a con Semmi para encontrar a su hijo", es la sinopsis de esta película.