Stephen King recomienda estas películas y las considera las más terroríficas de la historia.

Considerando la importancia que tiene Stephen King dentro del mundo del terror, es importante cualquier opinión que tenga al respecto de las películas que ningún amante del terror se puede perder. En diferentes ocasiones, el rey del miedo dio a conocer aquellas cintas que lograron poner su piel de gallina y las colocó en una lista. Ellas son:

Sinopsis: Brynn Adams es una joven creativa y con talento que ha sido apartada de su comunidad. Solitaria pero optimista, Brynn encuentra consuelo en el hogar donde creció, hasta que unos extraños ruidos la despiertan. Estos provienen de unos intrusos a todas luces sobrenaturales.

Sinopsis: El día que cumpliría 17 años, Mari Collingwood y una amiga suya acaban en las manos de unos perversos fugitivos. Mientras que sus padres preparan una fiesta de aniversario sorpresa, Mari y su amiga son violentamente asesinadas. Los criminales no sospechan el terrible destino que les espera.

Embed - The Last House on the Left | Official Trailer | HD | 2009 | Horror-Thriller