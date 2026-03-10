Se cumplen 29 años del estreno de 'Buffy, la cazavampiros': así se ve hoy Sarah Michelle Gellar

Embed - Buffy the Vampire Slayer - Intro HD

Gracias a la serie "Buffy, la cazavampiros", la actriz Sarah Michelle Gellar ganó seis Teen Choice Awards y el Premio Saturn a la Mejor Actriz de Televisión del Género y recibió una nominación a un Premio Globo de Oro.

Originalmente, Gellar hizo varias pruebas en pantalla para el papel de Cordelia Chase, pero después de hablar con Whedon y los productores para interpretar a Buffy Summers, hizo una nueva audición y finalmente fue elegida para el papel principal. La revista Entertainment Weekly llegó a decir que Buffy Summers es uno de los 100 personajes femeninos más importantes de la televisión estadounidense.

Luego logró aparecer en otros proyectos como "I Know What You Did Last Summer", donde conoció a su esposo, el también actor Freddie Prinze, Jr.; "Scream 2", "Cruel Intentions", "Scooby-Doo" y su sucuela, entre otros.

Entre sus últimos trabajos, se destacan la serie "Sometimes I Lie", "Dexter: Original Sin", y además en 2025 dijo que volvería a interpretar su personaje de Buffy en un reboot de la mítica serie.