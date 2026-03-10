Se cumplen 29 años del estreno de 'Buffy, la cazavampiros': así se ve hoy Sarah Michelle Gellar

Buffy, la cazavampiros es una de las series más exitosas de los años 90. Se estrenó en 1997 y contó con las actuaciones de Sarah Michelle Gellar, James Marsters, Alyson Hannigan, David Boreanaz, Nicholas Brendon, entre otros. Contó con un total de 7 temporadas y hasta la actualidad goza de un fandom muy fiel.
"Buffy Summers es una joven que ha sido elegida para enfrentarse a los vampiros, los demonios y otras fuerzas de la oscuridad. Para ello cuenta con la ayuda de sus amigos", es la sinopsis de esta producción que fue creada por Joss Whedon.
Gracias a la serie "Buffy, la cazavampiros", la actriz Sarah Michelle Gellar ganó seis Teen Choice Awards y el Premio Saturn a la Mejor Actriz de Televisión del Género y recibió una nominación a un Premio Globo de Oro.
Originalmente, Gellar hizo varias pruebas en pantalla para el papel de Cordelia Chase, pero después de hablar con Whedon y los productores para interpretar a Buffy Summers, hizo una nueva audición y finalmente fue elegida para el papel principal. La revista Entertainment Weekly llegó a decir que Buffy Summers es uno de los 100 personajes femeninos más importantes de la televisión estadounidense.
Luego logró aparecer en otros proyectos como "I Know What You Did Last Summer", donde conoció a su esposo, el también actor Freddie Prinze, Jr.; "Scream 2", "Cruel Intentions", "Scooby-Doo" y su sucuela, entre otros.
Entre sus últimos trabajos, se destacan la serie "Sometimes I Lie", "Dexter: Original Sin", y además en 2025 dijo que volvería a interpretar su personaje de Buffy en un reboot de la mítica serie.