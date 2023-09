Robert De Niro volverá a interpretar su personaje de Taxi Driver

Si bien esta película se estrenó en 1976, durante muchos años los fanáticos de la misma le pidieron a Scorsese una segunda parte de la historia, y finalmente esos pedidos han sido escuchados.

¿Robert De Niro volverá a interpretar al personaje de Travis Baker?

En las últimas horas se conoció que De Niro volverá a ponerse los zapatos del problemático veterano de guerra Travis Baker. Sin embargo esto no será de la forma en la que todos imaginamos.

De Niro protagonizará una campaña para UBER, la cual se filmará en Londres. En la misma se verá al actor frente al volante en uno de los autos de la empresa de transporte, recitará la famosísima línea "You talkin' to me?" (en español: "¿Me estás hablando a mi?").

Según una fuente anónima se espera que el actor aparezca en la publicidad diciendo algunas frases y jugando. "Él será Travis Bickle, diciendo algunas frases y jugando. Sus comerciales anteriores han demostrado que no tiene problemas para burlarse de sí mismo. Mucha gente siente que algunas de estas películas clásicas son su mejor trabajo y participar en comerciales es algo que vende. Obviamente ha tenido una vida personal fascinante", fueron las palabras que usó la fuente anónima para hablar con el diario The Sun.

Vale aclarar que esta no es la primera vez que el neoyorkino le pone la cara a una reconocida marca ya que, en el pasado, trabajó codo a codo con nombres como Warburtons, Kia y American Express.