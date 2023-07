Murió el nieto de Robert De Niro: ¿qué le sucedió al joven de 19 años?

Leandro era el hijo de Drena, hija adoptiva de De Niro, y de Carlos Mare, un reconocido artista neoyorkino. El joven también era actor como su abuelo. "A star is born", "Cabaret Maxime" y "The Collection" fueron algunas de las primeras películas en las que participó a su corta edad.

►TE PUEDE INTERESAR: Robert De Niro fue papá a los 79 años

¿Qué le sucedió al nieto de Robert De Niro?

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del joven de 19 años, y la familia ha decidido no brindar ninguna declaración ante la prensa.

Nieto Robert De Niro.jpg

La noticia la dio a conocer su madre, Drena, a través de las redes sociales. En base a las palabras de la hija de De Niro, se cree que Leandro podría haber muerto por causa de una enfermedad.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las (…) fuiste mi alegría, mi corazón y todo lo que fue siempre puro y real en mi vida. Desearía estar con vos ahora mismo. Ojalá estuviera con vos. No sé cómo vivir sin vos, pero trataré de continuar y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá”, comenzó en el extenso mensaje acompañado por una foto de Leandro.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix tiene una espectacular película con Robert De Niro

Drena y Leandro.jpg

“Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Lo siento mucho mi bebé, lo siento mucho @carlosmare. Descansa en Paz y Paraíso Eterno mi querido niño”, agregó la madre del joven.

En medio de esta tragedia, el actor Robert De Niro se mantiene en silencio y no ha salido a dar declaraciones públicas.