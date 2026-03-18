Revivieron a Val Kilmer con IA para una nueva película: así se ve

Val Kilmer.jpg El actor Val Kilmer falleció el 1 de abril de 2025.

¿En qué consiste la nueva película de Val Kilmer?

Este proyecto cuenta con la dirección de Coerte Voorhees. El actor había sido seleccionado para el papel del Padre Fintan (un sacerdote católico y espiritualista nativo americano) cinco años antes de su fallecimiento. Según el director, el personaje fue diseñado específicamente pensando en la herencia nativa de Kilmer y su profunda conexión con el suroeste de los Estados Unidos. Aunque todo estaba listo para el rodaje, la deteriorada salud del actor debido a su larga batalla contra el cáncer de garganta le impidió presentarse en el set.

A diferencia de otros casos polémicos de uso de IA en el cine, este proyecto cuenta con el consentimiento y el apoyo de sus hijos, Mercedes y Jack Kilmer. Su hija Mercedes aseguró que su padre siempre vio las tecnologías emergentes con optimismo, considerándolas herramientas para expandir las posibilidades de la narrativa. Para la producción de esta cinta, la IA ha utilizado material de archivo, fotografías y grabaciones de distintas etapas de la vida de Kilmer para dar vida al personaje de manera auténtica.

El director Voorhees explicó que, al ser una producción independiente con presupuesto limitado, no podían permitirse volver a rodar las escenas o realizar un nuevo casting tras la pérdida del actor original. Ante la negativa de sustituirlo, decidieron que la tecnología actual permitía cumplir el deseo de Kilmer de formar parte de esta historia.

Val Kilmer IA Primera imagen de Val Kilmer generada con IA.

Los responsables de "As Deep As the Grave" sostienen que en este caso se trata de un homenaje póstumo a un actor cuya carrera abarcó clásicos como "Willow", "Top Gun", "The Doors" y Heat, y que ya había experimentado con la IA anteriormente para recuperar su voz en "Top Gun: Maverick".