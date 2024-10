Recién se suma a Prime Video, la protagoniza Zendaya, y tiene escenas subidas de tono

Amazon Prime Video Challengers.jpg Película "Challengers".

Prime Video: ¿De qué trata la película Challengers?

"Para sacarlo de su reciente racha de derrotas, una tenista convertida en entrenadora hace que su esposo, un campeón de Grand Slam de fama mundial, juegue en un torneo challenger. El contrincante es el ex mejor amigo de él…y exnovio de ella", es la sinopsis oficial de la película "Challengers", la cual recién se estrena en Prime Video.

La película "Challengers" tiene una duración de 131 minutos y recibió una puntuación de 7,2 puntos en el sitio especializado en películas y series IMDb.

Como mencionamos previamente, la película "Challengers" cuenta con el protagónico de Zendaya (quien es considerada por muchos críticos como la actriz del momento), Mike Faist, Johs O’Connor (a quien muchos conocieron por su interpretación del príncipe Carlos en la serie de Netflix "The Crown"), Bryan Doo, entre otros.

El director es el italiano Luca Guadagnino, quien ya estrenó producciones como "Call Me By Your Name" (con Timothée Chalamet), "Suspiria" (con Dakota Johnson y Tilda Swinton), "Bones And All", entre otros.

Dónde puedo ver la película "Challengers", según tu ubicación geográfica