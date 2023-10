el negocio del dolor netflix 1.jpg "El negocio del dolor", la película de Netflix protagonizada por Emily Blunt y Chris Evans.

En 2 horas, "El negocio del dolor" relata un escándalo real de Estados Unidos en 2022. Se basa en un artículo de la revista The New York Times de 2018, "The Pain Hustlers", de Evan Hughes y en su novela posterior "The Hard Sell", publicada en 2022.

Esta película de Netflix trata sobre la historia corrupta de Insys Therapeutics, una compañía farmacéutica fundada en 1990. Uno de los productos que comerciaban era Subsys, una versión recetada del fentanilo, un potente opioide.

La empresa se encargó de que los médicos la recetaran a cualquier paciente y para cualquier tipo de dolor. Lo cual, desató un escándalo en todo el país.

Netflix: de qué trata "El negocio del dolor", el drama basado en hechos reales

el negocio del dolor netflix.jpg "El negocio del dolor", la nueva película dramática conspirativa de Netflix.

"Un nuevo y potente opioide. Una empresa farmacéutica en apuros. Una operación tan lucrativa como adictiva. Emily Blunt y Chris Evans protagonizan esta película basada en hechos reales", versa la sinopsis oficial de Netflix.

Tras perder su empleo, una mujer que lucha por criar a su hija acepta un trabajo por desesperación. Empieza a trabajar en una empresa farmacéutica en quiebra, pero lo que no prevé es la peligrosa trama de extorsión en la que se ha metido de reprente.

Liza (Emily Blunt), que sueña con una vida mejor para ella y su hija, empieza a trabajar con Pete (Chris Evans) en una pequeña farmacéutica a punto de quebrar.

el negocio del dolor netflix 2.webp "El negocio del dolor", la nueva película para reflexionar sobre la ambición está en Netflix.

Pero el encanto, las ganas y el valor de Liza van a dar sus frutos: ella se va a pegar la gran vida y la empresa va a protagonizar una conspiración criminal de consecuencias nefastas.

Reparto de "El negocio del dolor", la película de Netflix con Chris Evans

Emily Blunt

Chris Evans

Catherine O'Hara

Andy García

Chloe Coleman

Jay Duplass

Brian d'Arcy James

Netflix: tráiler de "El negocio del dolor", la película dramática agridulce