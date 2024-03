Quiet On Set: el documental que revela los abusos de Nickelodeon

Embed - Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV Official Trailer 2024

"Brian y yo nos hicimos muy amigos porque teníamos muchos intereses en común, lo cual, mirando hacia atrás, creo que probablemente fue un poco calculado", comenzó relatando Drake Bell. Luego el actor y cantante recordó cómo fue el abuso: "Estaba durmiendo en el sofá donde suelo dormir y me desperté con él... Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé helado, y estaba en completo shock y no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar", aseveró, resaltando que el vínculo iba empeorando. "No tenía salida. El abuso era extenso y llegó a ser bastante brutal".

Otras estrellas de Nickelodeon como Alexa Nikolas o Jennette McCurdy denunciaron a Dan Schneider asegurando que el ejecutivo las obligaba a vestir de manera sugerente cuando ellas tenían tan solo 12 años.

Nickelodeon Quiet on Set.jpg Póster del documental "Quiet on Set".

¿Dónde se puede ver el documental "Quiet On Set"?

Este documental estrenó el pasado 7 de marzo en la plataforma de streaming Max en los Estados Unidos. Sin embargo todavía no se sabe cuándo se estrenará en Latinoamérica.