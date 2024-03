Jake Gyllenhaal protagoniza en Prime Video la remake de una de las películas más exitosas de Patrick Swayze

Amazon Prime Video Road House.jpg

Prime Video: ¿de qué trata la película "Road House"?

"Dalton, exluchador de UFC, acepta trabajar como encargado de seguridad en un bar de carretera de Florida. Aunque su propósito era alejarse de la violencia, la sangre y la acción van a estar más presentes que nunca en su vida", es la sinopsis oficial de esta producción que ahora se puede ver en Prime Video.

Diario UNO pudo acceder a una conferencia de prensa con los actores de "Road House", y allí Jake Gyllenhaal aseguró que lograr este proyecto les tomó mucho tiempo. Fue muy divertido hacerlo.

Gyllenhaal trabajó previamente con Patrick Swayze en "Donnie Darko". "El era muy carismático. Siempre fue muy bueno conmigo, él me apoyó desde mis comienzos. Quería honrarlo, tomé algunas de sus características de la película original para armar mi personaje".

"Como actor siempre intento mantenerme en forma, pero en esta ocasión tuve que trabajar con un equipo específico que me ayudó en cuestiones de flexibilidad, movimientos, energía, etc. Las coreografías requieren de mucha energía", reveló Gyllenhaal.

Mientras tanto, el luchador de UFC Connor McGregor dijo que se sintió cómodo en esta película, ya que fue su primer trabajo cinematográfico. "Trabajamos con coordinadores de escenas de riesgo, pude aportar movimientos, ideas de golpes, fue maravilloso. El director me brindó mucha confianza, me dijo que era bueno, que era mejor de lo que yo creía, y eso me ayudó mucho en el rodaje", dijo McGregor.