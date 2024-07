guerra mundial z.jpg

De qué se trata Guerra Mundial Z, la película de Netflix

Igual que muchas otras películas del género, Guerra Mundial Z comienza con una persona infectada por un virus que comienza a contagiar al resto, hasta que se convierte en algo inmanejable. Esta película de Netflix supo explotar muy bien esa premisa.

En esta película de Netflix, Brad Pitt es Gerry Lane, un investigador de las Naciones Unidas que deberá encontrar una cura al virus que amenaza con acabar el mundo o, al menos, a la humanidad. Para esto deberá recorrer todo el mundo y lograr su cometido antes de que sea demasiado tarde o que él mismo resulte infectado.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: una película que recién se estrenó, dura menos de 2 horas y te quitará el aliento

netflix.jpg

Qué tan buena es la película Guerra Mundial Z

Basada en un libro, Guerra Mundial Z, tuvo una gran aceptación en el público y dentro del género de "zombies", aunque en este caso no se trataba de muertos vivientes, sino de personas infectadas. Además, en el momento de su estreno plantó una diferencia con la exitosa serie The Walking Dead. Acá, "los muertos" no caminaban lento.

Para la crítica, Guerra Mundial Z es una película excelente con efectos especiales de primera calidad y con una historia muy entretenida. Además, las actuaciones son espectaculares tanto de los vivos como la de los zombies. Una historia muy bien plasmada en su guion y con un final excelente.

Reparto de Guerra Mundial Z, la película de Netflix

Brad Pitt: Gerry Lane

Mireille Enos: Karen Lane

Daniella Kertesz: Segen

James Badge Dale: Captain Speke

Ludi Boeken: Jurgen Warmbrunn

Matthew Fox: Parajumper

Dónde ver Guerra Mundial Z, según la zona geográfica

En Latinoamérica puede verse en Netflix y Movistar TV.

En España puede verse en Netflix, SkyShowTime y Movistar Plus.

En Estados Unidos puede verse en Paramount Plus.

Tráiler de Guerra Mundial Z, la película de Netflix