Perfil falso es una serie dramática romántica que está calificada como escandalosa, sensual y provocadora. Tiene 10 episodios de 40 minutos de duración cada uno, aproximadamente, y no te dejará moverte de la pantalla ni un segundo.

De qué trata Perfil falso, una de las series más vistas de Netflix

Perfil falso aborda la relación de Camila y Fernando, quienes se concen a través de una aplicación de citas luego de hacer "match". Después de la primera cita, las cosas no comenzarán a salir del todo bien.

Camila (Carolina Miranda) abre un perfil sexi en una aplicación de citas y encuentra al hombre de sus sueños: el guapísimo Fernando (Rodolfo Salas). Pero pronto descubrirá que cayó en una trampa: no es soltero y tampoco es Fernando.

Dispuesta a todo para descubrir quién es realmente el hombre que conoció, la joven se empeñará en identificar al infiel y hacerle pagar cada una de sus mentiras y promesas, sin saber que se está adentrando en un laberinto de apariencias que engañan, sexo prohibido y poderes que matan.

Qué tal es la serie Perfil falso

"Empieza aceptable. En el primer capítulo todo es color de rosa. Habiendo leído la sinopsis pues ya se sabe que no va a ser todo tan bonito y te tiene intrigada. En los siguientes capítulos, sigues pensando por dónde te quieren llevar pero a partir el 5 ya te das cuenta que te han engañado: no va de perfiles falsos para ligar, va de dar 2000 vueltas de turrca sin sentido y no llegar a ningún lado medio coherente", opinan los usuarios.

Reparto de Pefil falso, la serie con Carolina Miranda y Rodolfo Salas

Carolina Miranda

Rodolfo Salas

Lincoln Palomeque

Manuela González

Iván Amozurrutia

Víctor Mallarino

Mauricio Hénao

Felipe Londoño

Julián Cerati

Juliana Galvis

Tráiler de Perfil falso la serie subida de tono de 10 episodios

Dónde ver la serie Perfil falso, según la zona geográfica