Prime Video y la película coreana que es ideal para los que buscan terror extremo

Las series y películas coreanas han trascendido fronteras, cautivando espectadores del mundo entero. El juego del calamar cambió para siempre las reglas y desde ese momento, el k-drama (producciones de Corea del Sur), dejó de ser un secreto de culto para convertirse en un fenómeno global. A continuación, compartimos una recomendación disponible en Prime Video para iniciarse en este universo.
Se trata del largometraje Gonjiam, dirigido por Jung Bum-shik y estrenada originalmente en 2018. Es un film de que fue grabado en uno de los lugares más siniestro del planeta. Esta película de terror tipo found footage, emplea una técnica cinematofráfica que utiliza videos caseros o de seguridad, sin edición profesional, para sumergir al espectador en la acción.
A continuación, te contamos todos los detalles de esta película coreana que tiene como escenario un infame hospital psiquiátrico abandonado.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"El equipo de una serie web de terror viaja a uno de los lugares más aterradores del mundo, un asilo abandonado en Corea, para una transmisión en vivo. Pronto los rumores y todas las historias espeluznantes que escucharon comienzan a tener sentido y, a medida que avanzan en el edificio, queda claro que puede que no haya una salida", revela la sinopsis de la película.
La película de terror coreana empieza con dos adolescentes que quieren grabar su visita al abandonado hospital psiquiátrico Gonjiam abandonado, un sitio que forma parte de la lista de los “siete lugares más siniestros del planeta”. La grabación de los adolescentes se interrumpe abruptamente cuando están intentando entrar a la habitación 402, el cuarto de cuidados intensivos al que nunca nadie ha vuelto a entrar luego de una tragedia ocurrida décadas atrás, motivo principal del abandono del lugar.
Animado por el misterio de ese video, Ha-Joon, quien tiene un canal de YouTube llamado Horror Times decide armar un equipo para explorar el edificio a la medianoche de un aniversario de la tragedia. Recluta a un equipo de seis jóvenes a los que él coordinará desde una carpa afuera del edificio.
La idea es trasmitir en vivo y pasar el millón de visitas, abriendo así la puerta de un futuro negocio. De día instalan algunas cámaras clave y luego esa noche cada joven lleva dos GoPro instaladas en un arnés, una mirando hacia su rostro y la otra hacía adelante, para ver lo mismo que ellos ven. No son las únicas cámaras, también hay un drone y cámaras de mano. Lo que ellos no saben es que lo que parece una simple aventura, se convertirá en una pesadilla.
Reparto
- Seung-Wook Lee
- Ye-Won Mun
- Ah-yeon Oh
- Ji-Hyun Park
- Sung-Hoon Park