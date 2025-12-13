Prime Video es un servicio de streaming de Amazon que se centra en ofrecer series y películas a usuarios que pagan una suscrpción. En esta ocasión, traemos como recomendación una serie documental que muestra las batallas psicológicas y físicas que tienen que atravesar los aspirantes al grupo de élite del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional de España.
Prime Video y la intensa serie policial basada en hechos reales
Se trata de una serie documental de España que se adentra en el curso de selección de la unidad de élite de la Policía Nacional. Está disponible en Prime Video
El título en cuestión es G.E.O. Más allá del límite, estrenada en 2021 y dirigida por David Miralles. Se trata de la primera serie documental que muestra desde dentro las difíciles pruebas que tienen que hacer para ingresar al grupo G.E.O.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Por primera vez en la historia de la Policía, un equipo de cámaras tiene acceso exclusivo al proceso de selección de los nuevos miembros del Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.), que se extiende durante más de 7 meses. Decenas de policías comienzan, pero sólo unos pocos terminarán el curso", revela Prime Video.
El curso de acceso al GEO que acababa de finalizar para 2021 tuvo 300 aspirantes. Tras una criba con pruebas físicas, un test de conocimientos, un test psicotécnico y una entrevista personal, sólo cien llegaron al curso. Es decir, que antes de empezar el propio curso que sale en la pantalla ya se había eliminado del juego a dos tercios de los aspirantes.
La serie expone lo que es el curso en sí. Un desafío donde todos los aspirantes enfrentan a pruebas físicas de una exigencia muy elevada y donde se enfrentan a sí mismos. A su capacidad para superar sus propios límites mentales, los que pueden llegar a paralizar al ser humano en las situaciones más complicadas, ya que buscan personas que puedan superar y sepan actuar en situaciones extremas.
Uno de los instructores policiales lo explica durante una de sus reflexiones a cámara: "El reto es sacar los demonios internos a cada uno. Hacerles llegar al límite físico y que aprendan a no bloquearse mentalmente en situaciones críticas". "Se les prepara para soportar el frío, el sueño, el cansancio, el hambre y que puedan realizar su trabajo en esas circunstancias", añade pocos minutos de metraje después.
Tráiler