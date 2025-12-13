Prime Video y la intensa serie policial basada en hechos reales

GEO serie La serie cuenta con ocho episodios. Imagen: Prime Video.

El curso de acceso al GEO que acababa de finalizar para 2021 tuvo 300 aspirantes. Tras una criba con pruebas físicas, un test de conocimientos, un test psicotécnico y una entrevista personal, sólo cien llegaron al curso. Es decir, que antes de empezar el propio curso que sale en la pantalla ya se había eliminado del juego a dos tercios de los aspirantes.

La serie expone lo que es el curso en sí. Un desafío donde todos los aspirantes enfrentan a pruebas físicas de una exigencia muy elevada y donde se enfrentan a sí mismos. A su capacidad para superar sus propios límites mentales, los que pueden llegar a paralizar al ser humano en las situaciones más complicadas, ya que buscan personas que puedan superar y sepan actuar en situaciones extremas.

geo mas alla del limite Los personajes de la serie no son actores, sino miembros reales del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional de España. Imagen: Prime Video.

Uno de los instructores policiales lo explica durante una de sus reflexiones a cámara: "El reto es sacar los demonios internos a cada uno. Hacerles llegar al límite físico y que aprendan a no bloquearse mentalmente en situaciones críticas". "Se les prepara para soportar el frío, el sueño, el cansancio, el hambre y que puedan realizar su trabajo en esas circunstancias", añade pocos minutos de metraje después.

