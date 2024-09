Prime Video: tiene 2 episodios y retrata uno de los hechos más macabros de la historia

Amazon Prime Video Selena Quintanilla.jpg Serie sobre el asesinato de Selena Quintanilla.

Se trata de "Selena & Yolanda: los secretos entre ellas", también conocida como "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them". Este documental cuenta la historia desde el lado de la asesina, Yolanda Saldívar, quien llegó a ser presidenta del club de fans de la cantante, y una de sus personas de confianza.

¿De qué trata la serie documental "Selena & Yolanda: los secretos entre ellas"?

"El 31 de marzo de 1995, una onda expansiva recorrió el mundo cuando la superestrella de la música tejana Selena Quintanilla Pérez fue trágicamente asesinada en un hotel de Corpus Christi, Texas. Mientras sus seguidores lloraban su muerte, su asesina, Yolanda Saldívar, se vio envuelta en un tenso enfrentamiento con la policía en el lugar del crimen que duró casi nueve horas", es la sinopsis de esta serie documental que cuenta con un total de 2 episodios que se puede ver en Prime Video.

Esta producción de Prime Video se estrenó en la plataforma hace pocos días y ya se ha convertido en un verdadero suceso a nivel mundial. Además, al estar basada en un caso real, son muchos los interesados en conocer cómo sucedieron los hechos que le quitaron la vida a la popular cantante de Tex-Mex.

Dónde se puede ver la serie documental "Selena & Yolanda: los secretos entre ellas", según tu ubicación geográfica