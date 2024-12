Prime Video: la película navideña y de acción que ocupa el Top 10 de la plataforma

Amazon Prime Video Noche sin paz.jpg "Noche sin paz", disponible en Amazon Prime Video.

La película "Noche sin paz" se estrenó en 2022 y cuenta con las actuaciones de David Harbour, a quien muchos conocieron por su papel de Jim Hopper en la serie de Netflix "Stranger Things".

La cinta navideña disponible en Prime Video también está protagonizada por John Leguizamo, Alex Hassell, Alexis Louder, Edi Patterson, Cam Gigandet, Leah Brady y Beverly D'Angelo. El director de esta producción es Tommy Wirkola, quien estuvo detrás de éxitos como "Dead Snow", "What Happened to Monday", "The Trip", entre otros.

La película navideña "Noche sin paz" recibió un puntaje de 6,7 puntos en IMDb, un sitio especializado en críticas de películas y series. Además tiene una duración de 109 minutos.

Embed - Noche Sin Paz- Tráiler Oficial 1 (Universal Pictures) HD

Dónde ver la película "Noche sin paz", según tu ubicación geográfica