Premios Oscar 2025: cuáles son las nominadas a Mejor Película y dónde verlas

Anora

"Anora, una joven trabajadora sexual de Brooklyn, tiene la oportunidad de hacer realidad el cuento de Cenicienta al conocer y casarse impulsivamente con el hijo de un oligarca. Pero cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas amenaza con derrumbarse, ya que los padres se desplazan a Nueva York con la intención de anular el matrimonio", es la sinopsis de esta película, la cual todavía no está disponible en plataformas, pero se puede ver en algunos cines.

The Brutalist

Esta producción fue dirigida y producida por Brady Corbet y cuenta con el protagónico de Adrien Brody (quien también consiguió una nominación a Mejor Actor en los Premios Oscar). No está disponible en plataformas, llegará a los cines de Argentina los primeros días de Febrero.

A Complete Unknown

"A Complete Unknown" es una película de drama musical biográfico estadounidense basada en la vida de Bob Dylan. La misma está dirigida por James Mangold y cuenta con el protagónico de Timothée Chalamet quien recibió una nominación por Mejor Actor protagónico. Llegará a los cines de Argentina a comienzos de febrero.

Conclave

Esta producción comienza con la repentina muerte del Papa, un acontecimiento que obliga al Sacro Colegio Cardenalicio a reunirse en el Vaticano para elegir a su sucesor. El cardenal Lawrence, interpretado magistralmente por Ralph Fiennes, es encargado de supervisar este delicado proceso.

Ralph Fiennes recibió una nominación a Mejor Actor gracias a su actuación en esta producción. Aún no está disponible en streaming, pero se estrena en algunos cines de Argentina a finales de enero.

Dune: Part Two

Esta película se puede disfrutar en la plataforma de streaming Apple TV y está dirigida por Denis Villeneuve. "Paul Atreides se une a Chani y a los Fremen mientras busca venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Paul se enfrenta a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo, y debe evitar un futuro terrible", es su sinopsis.

Emilia Pérez

La película francesa "Emilia Pérez" es una de las más controversiales de la categoría, ya que muchas personas han criticado no solo su historia, sino también el español de la actriz Selena Gómez.

En los Estados Unidos se puede ver en Netflix, pero en los cines de Argentina recién se ha estrenado.

I'm Still Here

La película brasilera "Ainda estou aquí" es una de las favoritas de la categoría. Está dirigida por Walter Salles, y protagonizada por Fernanda Torres, quien también recibió una nominación en los premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz.

"Basada en las memorias de Marcelo Rubens Paiva, en las que narra cómo su madre se vio obligada al activismo político cuando su marido, el diputado izquierdista Rubens Paiva, fue capturado por el régimen durante la Dictadura militar de Brasil, en 1971", es su sinopsis. Todavía no está disponible en plataformas.

Nickel Boys

"La historia trata sobre la amistad entre dos jóvenes afroamericanos que son enviados a un reformatorio en Florida por delitos que no cometieron", es la sinopsis de esta película. No está disponible en plataformas.

The Substance

"Elisabeth Sparkle se enfrenta a un golpe devastador el día de su cumpleaños cuando su jefe la despide. En medio de su angustia, un laboratorio le ofrece una sustancia que promete transformarla en una versión mejorada de sí misma", es la sinopsis de esta película que se puede ver en Apple TV.

Wicked

"Una mujer llamada Elphaba forja una improbable amistad con Glinda, una estudiante muy amada por todos. Pronto, su relación llega a una encrucijada, por lo que sus vidas toman caminos muy diferentes", es la sinopsis de esta cinta que está basada en el icónico musical de Broadway. No está disponible en streaming actualmente.