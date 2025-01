Ganó 5 premios Oscar, recién se suma a Prime Video y es para muchos la mejor película de la historia

Amazon Prime Video El apartamento.jpg Película "El apartamento".

¿De qué trata la película "El apartamento"?

"El empleado Bud Baxter le presta a su jefe el departamento para que tenga encuentros con su amante. Al descubrir que la mujer del jefe es la chica de quien está enamorado, él necesita decidir entre la dama que ama y su carrera", es la sinopsis de esta película que se estrenó en los años 60 y que ahora se puede ver en Prime Video.

La película "El apartamento" tiene una duración de 120 minutos, y recibió un puntaje de 8,3 puntos en el sitio web IMDb, el cual se especializa en críticas de películas y series.

El director de la cinta "El apartamento" es Billy Wilder, a quien muchos recuerdan por sus trabajos en "Some Like It Hot" (con las actuaciones de Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon), Sabrina, Sunset Boulevard, entre otras.

Hay que destacar que la película "El apartamento" ha llegado a ser considerada como una de las mejores películas de la historia, apareciendo en listas del American Film Institute y Sight and Sound.

En los premios Oscar esta cinta se llevó los premios a Mejor película, Mejor director, Mejor argumento y guion escrito directamente para la pantalla, Mejor montaje y Mejor dirección de arte.

Embed - The Apartment (1960) | Official Trailer | MGM Studios

Dónde se puede ver la película "El apartamento", según tu ubicación geográfica