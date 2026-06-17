Películas sobre la mística del fútbol para todo amante de este deporte

LA PENA MÁXIMA (2001)

Un fanático del fútbol enfrenta muchos obstáculos en su intento por asistir a un partido en el que apostó todos sus ahorros.

RUDO Y CURSI (2008)

Dos hermanos, Beto, que quiere ser futbolista, y Toto, que sueña con ser cantante de música norteña, desean llevar a cabo sus sueños para mejorar su situación económica. Sin embargo, la rivalidad fraternal es lo que realmente los pone a prueba. La protagonizan Gael García Bernal, Diego Luna, Guillermo Francella, entre otros.

Embed - Rudo y Cursi | Official Trailer (2008)

GREEN STREET HOOLIGANS (2005)

Un estudiante entabla amistad con unos fanáticos del fútbol que enfrentan a sus rivales en las calles de Londres. Aparecen Elijah Wood, Charlie Hunnam y un gran elenco.

DAS WUNDER VON BERN (2003)

En la Alemania de 1954, un alemán repatriado tras haber estado preso durante años en la URSS desaprueba la pasión de su hijo por el fútbol. Durante su ausencia, el niño encontró una figura paterna en un futbolista que ahora disputará el Mundial.

GOAL! (2005)

Santiago Muñez, un cocinero mexicano en Los Ángeles, recibe la oportunidad de cumplir su sueño de jugar fútbol soccer profesional. Un buscador de talentos con contactos en el Reino Unido lo elige y le da la oportunidad de su vida; si logra llegar a Inglaterra, él podrá probarse con el equipo Newcastle United. Gavin Harris, un jugador estrella, ayuda a triunfar al joven Santiago y a convencer a su padre incrédulo.

ZIDANE: UN RETRATO DEL SIGLO XXI (2006)

El partido de fútbol del Real Madrid vs Villarreal, jugado el 23 de Abril de 2005, y visto desde la perspectiva de la superestrella del fútbol Zinedine Zidane.

MARADONA POR KUSTURICA (2008)

Es una película documental del cineasta serbio Emir Kusturica, basada en la vida de Diego Maradona, considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos. Kusturica se dispone a explicar lo que Maradona representa para el mundo y el hombre que hay detrás de esa representación.

BEND IT LIKE BECKHAM (2002)

Una adolescente anglo-india le oculta a sus padres tradicionalistas que se ha unido a un equipo femenil de fútbol. La protagonizan Parminder Nagar, Keira Knightley, Jonathan Rhys-Meyers, entre otros.

Embed - Bend It Like Beckham (2003) Trailer #1 | Keira Knightley, Parminder Nagra

THE GAME OF THEIR LIVES (2005)

Historia de la selección norteamericana de fútbol que jugó el Mundial de Brasil en 1950 y, contra todo pronóstico, ganó a la poderosa Inglaterra.

È STATA LA MANO DI DIO (2021)

En la década de 1980, en Nápoles, Italia, un joven experimenta la angustia y la liberación tras una tragedia familiar que define su futuro incierto, pero prometedor, como cineasta.