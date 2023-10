No podrás parar de reír cuando veas a Bob Patiño de los Simpson en la vida real, según la IA

Los Simpson Bob Patiño.jpg Así se vería Bob Patiño en la vida real, según la Inteligencia Artificial.

El nombre del personaje está basado en el nombre del Dr. Terwilliker de la película "The 5000 Fingers of Dr. T" y durante la serie "Los Simpson" se caracterizó por ser, en un principio, ayudante de Krusty el Payaso en su programa de televisión, pero se cansó de los abusos del mismo e intentó culparlo de asalto a mano armada en el episodio "Krusty Gets Busted".

Luego Bob Patiño pasó a ser el enemigo de Bart Simpson, ya que el pequeño frustró su plan para culpar a Krusty y esto llevó a Patiño a la cárcel.

►TE PUEDE INTERESAR: Así se verían los Thundercats en la vida real, según la Inteligencia Artificial

Los Simpson Bob Patiño 2.jpg Así se vería Bob Patiño en la vida real, según la Inteligencia Artificial.

En los episodios que lo tienen como protagonista, Bob Patiño escapa de prisión y desarrolla un plan de venganza que es evitado por Bart y Lisa Simpson. Frecuentemente tales planes incluyen intentos de asesinato, generalmente contra Bart o Krusty el Payaso, pero ninguno llega a concretarse.

En la versión en inglés, la voz de Bob Patiño fue realizada por Kelsey Grammer, quien en 2006 ganó un prmio Emmy en la categoría Mejor actuación de voz por su trabajo en el episodio "The Italian Bob".