Así se verían los Thundercats en la vida real, según la Inteligencia Artificial

Thundercats Intro Latino

En las últimas horas un usuario de Facebook llamado Bill Freitag compartió en su perfil un posteo donde se pueden ver un par de imágenes donde se puede ver cómo lucirían los personajes de los Thundercats en la vida real. Las imágenes fueron creadas con Inteligencia Artificial.

¿Cómo lucirían los Thundercats en la vida real, según la Inteligencia Artificial?

El usuario le pidió a la Inteligencia Artificial que le muestre cómo se verían algunos de los protagonistas de la serie animada como Cheetara, León-O, Tigro, Panthro, los gemelos Felina y Felino y Snarf en carne y hueso.

Thundercats Cheetara.jpg Así se vería Cheetara en la vida real, según la Inteligencia Artificial.

"Descargo de responsabilidad: para las personas que piensan que esto es real y engañoso… Esto no es real. Es solo por diversión. Debería ser obvio, ya que este es un grupo de IA", expresó en la descripción del posteo el usuario.

Thundercats Tigro.jpg Así se vería Tigro en la vida real, según la IA.

"Los gemelos me hicieron acordar a personajes de la película IT. Excelente", "Guau, me asombra el nivel de calidad en comparación a muchas otras imágenes que vi", son solo algunos de los mensajes más destacados que le dejaron en el posteo los usuarios que vieron las imágenes creadas por IA.

Thundercats Felino y Felina.jpg Así se verían Felino y Felina de los Thundercats, según la IA.