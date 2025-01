Pero, si se habla de villanos icónicos. De esos que tan solo su presencia señala poder y peligro, ese es Darth Vader. Del universo de Star Wars, Darth Vader resulta ser el personaje reconocible por todo el mundo, incluso por aquellos que nunca han visto las películas. Su voz y su historia de caída y redención, le dan un matiz especial que provoca que siempre esté entre los primeros.

Pero el maquillaje o los poderes no han falta para ser malvados. Tan solo inteligencia y ser muy perturbados pueden bastar para ser un villano memorable. Un ejemplo es el Hannibal Lecter de Anthony Hopkins en El Silencio de los Inocentes. Incluso, no son muchos los minutos que tiene en la película, pero le sobraron para ser uno de los villanos más malvados.

Más atrás, en el tiempo, la enfermera Ratched de la película "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1975), interpretada por Louise Fletcher, es otro gran ejemplo de como una persona puede ser la partícipe de tus peores pesadillas. Incluso, la actriz llegó a ganar un Premio Oscar por ser tan malvada.

Y no podía faltar uno de los personajes del gran Alan Rickman. No, no es Severus Snape, se trata de Hans Gruber. El malo de Duro de Matar (Die Hard) es otro de los villanos más memorables y uno de los que más se recuerda en el mundo de las películas de acción.