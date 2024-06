Netflix tiene la serie india de 3 capítulos que te impactará.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix tiene la película turca que la rompe y es un exitazo

El caso de un periodista asesinado se da por cerrado cuando hallan al sospechoso, hasta que un diario sugiere la existencia de 13 víctimas más y tal vez canibalismo.

La segunda parte de la serie Asesinos de la India revelará los horribles crímenes del sádico asesino Raja Kolander.

Según el testimonio de Kolander, no mataba a la gente por ninguna razón ulterior, mataba sólo por matar y mantener la cordura (para aumentar el poder cerebral).

El incidente salió a la luz cuando la policía inició una investigación en relación con la desaparición de un periodista. La investigación condujo a la policía hasta la esposa del asesino y, finalmente, este se dio a la fuga.

Raja Kolander mató al menos a 14 personas y el detalle más impactante que se desprende de ello es que solía hervir el cráneo y comerse los sesos de su víctima, para mejorar su intelecto.

Incluso guardaba los cráneos como un bien preciado. Actualmente, cumple cadena perpetua con otro cómplice, que es su cuñado.

Embed - The Diary of a Serial Killer | Indian Predator: Season 2 | Official Trailer | Netflix India