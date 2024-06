Netflix tiene la película turca que la rompe y es un exitazo.

Tras un encuentro fortuito en el aeropuerto, dos personas casadas viven una noche inolvidable llena de emoción, deseo y tentaciones en Nueva York.

Según Netflix "es una historia sobre Nueva York, el amor y las segundas oportunidades. Después de conocerse por casualidad en el aeropuerto de Nueva York, Serin y Mehmet, ambos procedentes de Estambul, viven una noche inolvidable de emoción, deseo y tentación. Mientras disfrutan juntos de los mejores momentos de su vida, solo los inquieta un problema: ambos están casados".

La primera mitad de la película es bastante previsible, todo sale como cabría esperar. Como tiene problemas con el equipaje, Serin necesita ayuda y Mehmet está ahí.

Se registran en el mismo hotel, se van a tomar unas copas en el bar de la terraza y deciden, aunque estén casados, pasar una noche viviendo el bullicio neoyorquino y compartiendo el final de la velada en la habitación de Mehmet.

