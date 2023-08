Spenser, un expolicía recién salido de la cárcel, se junta con Hawk, un peso pesado, para desentrañar una conspiración vinculada con la muerte de dos policías de Boston.

El dúo entre el director Peter Berg y el actor Mark Wahlberg vuelve de nuevo. Los hemos visto trabajar juntos en 'El único superviviente', 'Horizonte Profundo', 'Día de Patriotas' o 'Milla 22'; y ahora repiten en un nuevo proyecto para Netflix.

Streaming. Netflix tiene la película de gran acción con Mark Wahlberg.

De qué se trata Spenser: Confidencial

"En 'Spenser Confidential' un ex-policía más conocido por causar problemas que por resolverlos sale de prisión y decide dejar Boston para siempre. Antes de ello tendrá que ayudar a su antiguo mentor, un entrenador de boxeo, Henry (Alan Arkin) con un amateur que promete. Ese es el descarado Hawk (Winston Duke), un luchador de MMA que está convencido que será mejor que el mismo Spenser. Cuando dos colegas de Spenser son asesinados, éste recluta a Hawk y a su ex-novia Cissy (Iliza Shlesinger) para que les ayude con la investigación", dice la sinopsis.

Si alguna vez una película representó perfectamente el estilo del director Peter Berg, es Spenser Confidencial.

Es impetuosa, nostálgica, violenta, utiliza una banda sonora emocionante y presenta a Mark Wahlberg. Y aunque admito que realmente no me he entusiasmado con algunos de sus esfuerzos recientes.

Protagonistas de Spenser: Confidencial

Mark Wahlberg

Winston Duke

Alan Arkin

Trailer de Spenser: Confidencial