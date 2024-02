►TE PUEDE INTERESAR: Luis Zahera es un éxito en Netflix con la serie española del momento

Sin embargo, se había quedado muy atrás y ya no podía participar en las conversaciones. Como tu abuela, necesitaba actualización. Así que en Turquía le han dado un móvil y ya lo tenemos de vuelta. Dios no estaba muerto, lo que pasaba era que no tenía conexión.

De que se trata Kübra

Gökhan ahinolu es un hombre apuesto, bastante responsable y respetuoso que trabaja en un taller, él tiene una novia con la que últimamente ya no están funcionando muy bien las cosas y pronto la vida lo sorprenderá con algo y alguien más.

Gökhan lleva varios meses siendo parte de un grupo virtual para hacer nuevos amigos, solo que un día le llega un mensaje de un usuario llamado Kübra, quien comienza a generarle cierto interés a Gökhan.

kubra1.jpg Streaming. Netflix tiene la espectacular serie turca de solo 8 capítulos.

A partir de eso, ambos comienzan a compartir más conversaciones y hacerse más cercanos a pesar de no haberse conocido en persona aún, solo que Gökhan no esperará el giro que le aguarda a su vida y la serie de acontecimientos inesperados tras haber conectado con este usuario misterioso. ¿Quién se esconde detrás de Kübra? ¿Será real?

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix arrasa con la película turca que todo el mundo mira

Cuando comienza a recibir mensajes que parecen predecir el futuro, un hombre gana seguidores y poderosos enemigos.

Protagonistas de Kübra

Çaatay Ulusoy

Aslhan Malbora

Ahsen Erolu

Trailer de Kübra