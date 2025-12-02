La plataforma de series y películas de Netflix estrenó, este lunes 1 de diciembre de 2025, un drama romántico que ya arrasa en el catálogo. Se trata de La última canción, protagonizada por Miley Cyrus, Greg Kinnear y Liam Hemsworth.
Netflix tiene el drama romántico que combina deseo, nostalgia y segundas oportunidades
Dirigida por Julie Anne Robinson a partir de la novela de Nicholas Sparks, la película La útima canción se sumó a Netflix como una de las ofertas más prometedoras de fin de año. Estrenada en 2010 en Estados Unidos, es considerada por la crítica como “honesta y encantadora, aunque con el obligatorio patetismo de Sparks", según David Hughes de Empire.
La película de 1 hora y 47 minutos “no es una gran película, pero hay una química real entre los jóvenes amantes”, afirmó Roger Moore de Orlando Sentinel.
Netflix: de qué trata la película La última canción
La sinopsis oficial de la película La última canción versa: Ronnie Miller (Miley Cyrus), una ex niña prodigio que toca el piano, intenta aprovechar su verano en Georgia para reconectarse con su padre.
Ronnie es una adolescente que está pasando por una etapa de rebeldía debido al divorcio de sus padres. Odia la idea de trasladarse a un pueblecito sureño para vivir una temporada con su padre Steve (Greg Kinnear), con el que no mantiene una buena relación.
Día a día, Steve intentará limar asperezas con su hija por medio de una pasión común: la música. Al mismo tiempo que la relación entre ambos va mejorando, Ronnie descubre el primer amor en un chico del lugar.
Netflix: tráiler de la película La última canción
Reparto de La última canción, película de Netflix
- Miley Cyrus (Veronica 'Ronnie' Miller)
- Greg Kinnear (Steve Miller)
- Bobby Coleman (Jonah Miller)
- Liam Hemsworth (Will Blakelee)
- Hallock Beals (Scott)
- Kelly Preston (Kim)
- Nick Lashaway (Marcus)
- Carly Chaikin (Blaze)
- Kate Vernon (Susan Blakelee)
- Nick Searcy (Tom Blakelee)
Dónde ver La última canción, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La última canción se puede ver en Netflix y Disney Plus.
- Estados Unidos: la película La última canción (The Last Song) se puede ver en Disney Plus.
- España: la película La última canción se puede ver en Disney Plus.