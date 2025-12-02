Netflix tiene el drama romántico que combina deseo, nostalgia y segundas oportunidades

la última canción-pelicula (2) La última canción es un drama romántico que acaba de estrenar en Netflix y está protagonizado por Miley Cyrus y Liam Hemsworth.

Netflix: de qué trata la película La última canción

La sinopsis oficial de la película La última canción versa: Ronnie Miller (Miley Cyrus), una ex niña prodigio que toca el piano, intenta aprovechar su verano en Georgia para reconectarse con su padre.

Ronnie es una adolescente que está pasando por una etapa de rebeldía debido al divorcio de sus padres. Odia la idea de trasladarse a un pueblecito sureño para vivir una temporada con su padre Steve (Greg Kinnear), con el que no mantiene una buena relación.

la última canción-pelicula (1) Greg Kinnear es uno de los protagonistas de la película La última canción de Netflix.

Día a día, Steve intentará limar asperezas con su hija por medio de una pasión común: la música. Al mismo tiempo que la relación entre ambos va mejorando, Ronnie descubre el primer amor en un chico del lugar.

Netflix: tráiler de la película La última canción

Embed - Trailer Oficial Español La última canción (Last Song)

Reparto de La última canción, película de Netflix

Miley Cyrus (Veronica 'Ronnie' Miller)

Greg Kinnear (Steve Miller)

Bobby Coleman (Jonah Miller)

Liam Hemsworth (Will Blakelee)

Hallock Beals (Scott)

Kelly Preston (Kim)

Nick Lashaway (Marcus)

Carly Chaikin (Blaze)

Kate Vernon (Susan Blakelee)

Nick Searcy (Tom Blakelee)

Dónde ver La última canción, según la zona geográfica