En la primera película de esta saga, los personajes competían por un premio inexistente y luego hacían un show todos juntos para salvar un viejo teatro. En su segunda parte, que se puede ver en Netflix, todos ellos ya forman parte de un mismo elenco y son contratados por un ser muy oscuro para hacer una obra de teatro.

Sin embargo, las cosas comenzarán a salir mal y deberán superar el miedo y el peligro para poder triunfar y, además, sobrevivir a su nuevo jefe.

