Reese Witherspoon y Mark Ruffalo son los protagonistas de una comedia romántica que te hará emocionar hasta las lágrimas. Se trata de Como si fuera cierto, que se sumó al catálogo de series y películas de Netflix el 14 de marzo de 2026. Aunque originalmente estrenó en 2005, no deja de ser aclamada por los fanáticos y la crítica especializada.
Netflix: la comedia romántica de lágrima fácil que todos están viendo y solo dura 1 hora y media
Con dos protagonistas de lujo, esta comedia romántica se suma a Netflix y arrasa entre las series y películas más emotivas de la historia
Como si fuera cierto, que por su título original es Just Like Heaven, fue dirigida por Mark Waters y tiene una duración de apenas 1 hora y 34 minutos. Según Kyle Smith de New York Post, la película disponible en Netflix "no está lejos de clásicas comedias románticas de corte lacrimógeno".
Por su parte, Sheri Linden de The Hollywood Reporter señaló: "Cruzando la línea entre la vida y la muerte, Reese Whiterspoon y Mark Ruffalo son una pareja encantadora en una comedia tierna e inteligente".
Netflix: de qué trata la película Como si fuera cierto
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Como si fuera cierto versa: "Un arquitecto viudo se muda a un departamento donde habita el espíritu de la inquilina anterior: una doctora estresada que no recuerda cómo murió".
David (Mark Ruffalo) alquila un pintoresco piso en San Francisco sin intención alguna de compartirlo. Sin embargo, una vez instalado a su gusto, aparece Elizabeth (Reese Witherspoon), una chica dominante que asegura que el piso es suyo.
David cree que se trata de un malentendido, pero no puede impedir, ni siquiera cambiando la cerradura, que Elizabeth entre y salga a su antojo de la vivienda.
Netflix: tráiler de la película Como si fuera cierto
Reparto de la película Como si fuera cierto
- Reese Witherspoon
- Mark Ruffalo
- Donal Logue
- Dina Waters
- Ben Shenkman
- Jon Heder
- Ivana Milicevic
- Caroline Aaron
- Rosalind Chao
Dónde ver la película Como si fuera cierto, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Como si fuera cierto se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Como si fuera cierto se puede ver en Paramount Plus.
- España: la película Como si fuera cierto se puede ver en Netflix y Movistar Plus.