Netflix: la comedia romántica de lágrima fácil que todos están viendo y solo dura 1 hora y media

Netflix: de qué trata la película Como si fuera cierto

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Como si fuera cierto versa: "Un arquitecto viudo se muda a un departamento donde habita el espíritu de la inquilina anterior: una doctora estresada que no recuerda cómo murió".

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David (Mark Ruffalo) alquila un pintoresco piso en San Francisco sin intención alguna de compartirlo. Sin embargo, una vez instalado a su gusto, aparece Elizabeth (Reese Witherspoon), una chica dominante que asegura que el piso es suyo.

David cree que se trata de un malentendido, pero no puede impedir, ni siquiera cambiando la cerradura, que Elizabeth entre y salga a su antojo de la vivienda.

Netflix: tráiler de la película Como si fuera cierto

Embed - Kitustrailers: OJALA FUERA CIERTO (Trailer en español)

Reparto de la película Como si fuera cierto

Reese Witherspoon

Mark Ruffalo

Donal Logue

Dina Waters

Ben Shenkman

Jon Heder

Ivana Milicevic

Caroline Aaron

Rosalind Chao

Dónde ver la película Como si fuera cierto, según la zona geográfica