El catálogo de Netflix suma un nuevo título que no pasa desapercibido dentro de las series y películas del momento. Se trata de Barbara: Cómo llegué a ser Shirin David, un documental que explora el detrás de escena de una de las figuras más influyentes del rap europeo.
Netflix: la faceta más íntima y provocadora de Shirin David en un documental que enciende la plataforma
El documental de Shirin David llegó a Netflix y ya destaca entre las series y películas más vistas, mostrando su camino de YouTube al éxito global
Estrenado el 14 de marzo de 2026, este documental de origen alemán propone un recorrido íntimo por la vida de Shirin David, una artista que supo construir su propio camino desde las redes sociales hasta los escenarios más imponentes.
Con una duración de 1 hora y 31 minutos, la película se mete de lleno en la historia de Barbara Shirin Davidavicius, mostrando no solo su faceta como rapera, sino también como empresaria, compositora y figura mediática. Lejos de quedarse en la superficie, el documental apuesta por revelar el nivel de exigencia, disciplina y perfeccionismo que marcaron su carrera.
Netflix: ¿Cómo es la historia de Shirin David?
Antes de convertirse en un nombre fuerte dentro de la música, Shirin David encontró su primer público en YouTube. Ese punto de partida fue clave para dar el salto a la industria musical en 2015 con el sencillo “Du liebst mich nicht”, que marcó el inicio de una etapa completamente distinta.
Desde entonces, su evolución fue constante, consolidándose con discos como Supersize (2019) y Bitches brauchen Rap (2021), ambos en lo más alto de los rankings en Alemania.
En este documental, Netflix no solo pone el foco en el éxito, sino también en las decisiones, los costos personales y las contradicciones que implica sostener una imagen pública tan potente. La narrativa combina momentos de archivo, escenas actuales y testimonios que construyen un retrato más humano y complejo de la artista.
Barbara: Cómo llegué a ser Shirin David se posicionó rápidamente como una de esas propuestas dentro de las series y películas que invitan a mirar más allá del brillo. Ideal para quienes buscan conocer historias reales atravesadas por ambición, identidad y exposición mediática.
En tiempos donde las figuras nacidas en internet dominan la escena cultural, este documental funciona como una radiografía de ese fenómeno. Y, al mismo tiempo, como la historia de una mujer que convirtió su nombre en una marca sin perder el control de su propio relato.
Dónde ver la película documental Barbara: Cómo llegué a ser Shirin David
- Latinoamérica: la película Barbara: Cómo llegué a ser Shirin David se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Barbara: Cómo llegué a ser Shirin David se puede ver en Netflix.
- España: la película Barbara: Cómo llegué a ser Shirin David se puede ver en Netflix.