Guasón 2 llegó a Netflix: el oscuro y polémico regreso del villano con Joaquin Phoenix que divide al mundo

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Mientras tanto, para Matthew Turner de NME, Guasón 2 tiene "una historia sorprendentemente conmovedora y psicológicamente compleja que es en parte una película carcelaria, en parte un drama judicial y en parte un musical. Phoenix vuelve a estar fascinante".

Sin embargo, David Rooney de The Hollywood Reporter afirma que es una "secuela frustrante. Para ser una película de dos horas y cuarto, 'Folie à Deux' resulta narrativamente un poco escasa y en ocasiones, aburrida".

Netflix: de qué trata la película Guasón 2: Folie à Deux

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La sinopsis oficial sobre la película Guasón 2: Folie à Deux versa: "Un payaso nihilista y peligroso encuentra el amor con una compañera de hospital. Sus fantasías compartidas desatan un violento y musical descenso hacia la oscuridad".

Tras crear el caos, Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, ha sido internado en Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lidia con su doble identidad, no sólo se topa con el amor verdadero, sino que también descubre la música que siempre ha estado dentro de él.

La película Guasón 2: Folie à Deux, ahora disponible en Netflix, es una secuela de Joker, de 2019.

Netflix: tráiler de Guasón 2: Folie à Deux

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Reparto de Guasón 2: Folie à Deux

Joaquin Phoenix

Lady Gaga

Brendan Gleeson

Catherine Keener

Zazie Beetz

Steve Coogan

Harry Lawtey

Leigh Gill

Ken Leung

Jacob Loflan

Dónde ver la película Guasón 2: Folie à Deux, según la zona geográfica