Se convirtió en un fenómeno mundial apenas llegó al cine y hoy está disponible en el catálogo de series y películas de Netflix. Se trata de un drama psicológico y musical que estrenó originamente en 2024 y el 14 de marzo se estrenó en el gigante de la N roja. Un dato no menor: Joaquin Phoenix es su protagonista.
Guasón 2 llegó a Netflix: el oscuro y polémico regreso del villano con Joaquin Phoenix que divide al mundo
Guasón 2 llegó a Netflix y se suma a las series y películas más comentadas. Con Joaquin Phoenix, propone un giro polémico que ya divide a los fans
Se trata de la película Guasón 2: Folie à Deux, la secuela de Joker, que, anque recibió críticas dispares, fue un fenómeno mundial luego de su estreno en cines. Con los papeles protagónicos de Phoenix y Lady Gaga, se recrea un musical xcon una trama fascinante y llena de tensión.
De hecho, esta película fue nominada al León de Oro a Mejor película en el Festival de Venecia y para Pete Hammond, de Deadline, "con canciones, baile, comedia, oscuridad, animación, drama, violencia y mucho más, éste es un musical, si es que lo es, como ningún otro".
Mientras tanto, para Matthew Turner de NME, Guasón 2 tiene "una historia sorprendentemente conmovedora y psicológicamente compleja que es en parte una película carcelaria, en parte un drama judicial y en parte un musical. Phoenix vuelve a estar fascinante".
Sin embargo, David Rooney de The Hollywood Reporter afirma que es una "secuela frustrante. Para ser una película de dos horas y cuarto, 'Folie à Deux' resulta narrativamente un poco escasa y en ocasiones, aburrida".
Netflix: de qué trata la película Guasón 2: Folie à Deux
La sinopsis oficial sobre la película Guasón 2: Folie à Deux versa: "Un payaso nihilista y peligroso encuentra el amor con una compañera de hospital. Sus fantasías compartidas desatan un violento y musical descenso hacia la oscuridad".
Tras crear el caos, Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, ha sido internado en Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lidia con su doble identidad, no sólo se topa con el amor verdadero, sino que también descubre la música que siempre ha estado dentro de él.
La película Guasón 2: Folie à Deux, ahora disponible en Netflix, es una secuela de Joker, de 2019.
Netflix: tráiler de Guasón 2: Folie à Deux
Reparto de Guasón 2: Folie à Deux
- Joaquin Phoenix
- Lady Gaga
- Brendan Gleeson
- Catherine Keener
- Zazie Beetz
- Steve Coogan
- Harry Lawtey
- Leigh Gill
- Ken Leung
- Jacob Loflan
Dónde ver la película Guasón 2: Folie à Deux, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Guasón 2: Folie à Deux se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Guasón 2: Folie à Deux se puede ver en HBO Max.
- España: la película Guasón 2: Folie à Deux se puede ver en Netflix, Movistar Plus y HBO Max.