Netflix: ha cautivado a todos por su atmósfera de tentaciones prohibidas y te dejará con ganas de más

Es decir, te vamos a contar sobre una película turca de drama y romance de la que seguramente has escuchado hablar. Y si no la has visto en Netflix, te estás perdiendo una joya llena de escenas subidas de tono y momentos para reflexionar.

netflix-ultima-llamada-para-estambul2.jpg

Estamos hablando de la película Última llamada para Estambul, dirigida por Gonenc Uyanik y estrenada en noviembre de 2023 en Netflix. Pero todavía da qué hablar, ya que ha conquistado a todos por su sencillez y por reunir esas características de las películas románticas. Es corta, apenas dura 1 hora y media.