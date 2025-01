Un lugar para soñar anuncia la temporada 7 en Netflix: Mel y Jack, ¿serán padres? ¿cuándo estrena?

Tras el final de la sexta temporada, que cuenta con 10 capítulos, los fanáticos están ansiosos por saber cómo continúa la historia de Un lugar para soñar. Por su parte, Netflix ya hizo un anuncio oficial: la fecha de estreno, quiénes vuelven y quiénes no.

Con bombos y platillos, la plataforma de Netflix confirmó en octubre de 2024 que Un lugar para soñar será renovada por una séptima temporada. Aparentemente, no se tratará de la última.

El 19 de diciembre de 2024, Netflix estrenó la temporada 6 de Virgin River: Un lugar para soñar. Ahora, por medio de la plataforma, anunció: "Es oficial: Ya llega la temporada 7".

De esa manera, el gigante de la N roja anuncia a los fanáticos de Un lugar para soñar que muy pronto estarán disponibles los nuevos capítulos de la serie. "Más amor, drama y el encanto de un pueblo pequeño en camino", prometía la publicación de Instagram en la que los protagonistas confirmaron la noticia.

