Netflix: de qué trata la serie Fubar
La trama de la serie Fubar se centra en un hombre y su hija, quienes descubren que los dos trabajan para la CIA en secreto y se encaminan en una misión encubierta de alta tensión que se convierte en una peliaguda reunión familiar.
Fubar sigue la vida de Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger), un experimentado agente de la CIA que, luego de una exitosa carrera encubierta, se encuentra a un paso de su jubilación. Él quiere retomar las riendas de su vida personal y restablecer la conexión con su familia, quienes creen que trabaja en un negocio de importación y exportación de productos fitness.
Fubar es una comedia de acción explosiva llena de drama, espionaje global y humor.
Pero antes de despedirse, recibe una última misión de emergencia: salvar a una agente encubierta en peligro. ¿De quién se trata? La agente es su propia hija, Emma Brunner (Monica Barbaro). Esta revelación los obliga a trabajar juntos, lidiando con sus problemas personales, las dinámicas padre-hija y los peligros de sus misiones secretas.
Reparto de Fubar, la serie de Netflix
- Arnold Schwarzenegger como Luke Brunner
- Monica Barbaro como Emma Brunner
- Milan Carter como Barry Putt
- Fortune Feimster como Ruth «Roo» Russell
- Travis Van Winkle como Aldon C. Reese
- Carrie-Anne Moss como Greta Nelson (otra ex de Luke)
- Fabiana Udenio como Tallulah «Tally» Brunner (exesposa de Luke)
- Aparna Brielle como Tina Mukerji
- Jay Baruchel como Carter Perlmutter (novio de Emma)
- Gabriel Luna como Boro Polonia
- Andy Buckley como Donnie (novio de Tally)
- Barbara Eve Harris como Dot
Netflix: tráiler de la serie Fubar
Dónde ver la serie Fubar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Fubar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Fubar se puede ver en Netflix.
- España: la serie Fubar se puede ver en Netflix.