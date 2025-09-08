serie fubar de Arnold Schwarzenegger.jpg

Netflix: de qué trata la serie Fubar

La trama de la serie Fubar se centra en un hombre y su hija, quienes descubren que los dos trabajan para la CIA en secreto y se encaminan en una misión encubierta de alta tensión que se convierte en una peliaguda reunión familiar.

Fubar sigue la vida de Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger), un experimentado agente de la CIA que, luego de una exitosa carrera encubierta, se encuentra a un paso de su jubilación. Él quiere retomar las riendas de su vida personal y restablecer la conexión con su familia, quienes creen que trabaja en un negocio de importación y exportación de productos fitness.

serie fubar de Arnold Schwarzenegger (3).jpg Fubar es una comedia de acción explosiva llena de drama, espionaje global y humor.

Pero antes de despedirse, recibe una última misión de emergencia: salvar a una agente encubierta en peligro. ¿De quién se trata? La agente es su propia hija, Emma Brunner (Monica Barbaro). Esta revelación los obliga a trabajar juntos, lidiando con sus problemas personales, las dinámicas padre-hija y los peligros de sus misiones secretas.

Reparto de Fubar, la serie de Netflix

Arnold Schwarzenegger como Luke Brunner

como Luke Brunner Monica Barbaro como Emma Brunner

Milan Carter como Barry Putt

Fortune Feimster como Ruth «Roo» Russell

Travis Van Winkle como Aldon C. Reese

Carrie-Anne Moss como Greta Nelson (otra ex de Luke)

Fabiana Udenio como Tallulah «Tally» Brunner (exesposa de Luke)

Aparna Brielle como Tina Mukerji

Jay Baruchel como Carter Perlmutter (novio de Emma)

Gabriel Luna como Boro Polonia

Andy Buckley como Donnie (novio de Tally)

Barbara Eve Harris como Dot

Netflix: tráiler de la serie Fubar

Dónde ver la serie Fubar, según la zona geográfica