vis a vis- el oasis (5) Vis a vis es la serie de Netflix más vista de los últimos diez años y arrasa entre los mejores dramas españoles.

Para la crítica especializada, la ficción de Netflix de 4 temporadas y un spin off llamado Oasis, "mantiene la línea sobresaliente a la que acostumbra. 'Vis a Vis' es una serie incómoda, de las que ponen toda la carne en el asador para que el espectador disfrute mientras se revuelve en el sofá", destacó Laura Pérez de Vertele.

Netflix: de qué trata la serie Vis a Vis

La serie de Netflix Vis a vis centra su historia en la aburrida vida de Macarena (Maggie Civantos), que se deshace cuando la sentencian a siete años de prisión por un crimen fiscal, y sus padres todavía no lo saben. Su amante la manipuló para que cometiera varios delitos fiscales. Ahora, esta joven inocente deberá aprender a sobrevivir en un mundo nuevo y despiadado. Y rápido.

vis a vis- el oasis Maggie Civantos es la protagonista de la serie Vis a Vis, disponible en Netflix.

Vis a vis narra las vivencias en prisión de Macarena, que además del shock que le supone acabar de golpe con su placentera vida acomodada, pronto descubrirá que demasiada gente en la cárcel está tras la pista de nueve millones de euros robados de un furgón.

Netflix: tráiler de la serie Vis a vis

Embed - Vis a Vis: El Oasis (Trailer Oficial Español)

Reparto de Vis a vis, la serie de Netflix

Najwa Nimri (Zulema Zahir)

Maggie Civantos (Macarena Ferreiro)

Itziar Castro (Goya Fernández)

Alba Flores (Saray Vargas)

Berta Vázquez (Rizos Kabila)

David Ostrosky

Lucas Ferraro

Ana María Picchio

Isabel Naveira

Lisi Linder

Claudia Riera

Alma Itzel

Almagro San Miguel

vis a vis- el oasis (2) Vis a vis cuenta con 4 temporadas y un spin-off llamado El oasis.

Dónde ver la serie Vis a Vis, según la zona geográfica