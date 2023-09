Murió Michael Gambon, el icónico Dumbledore de Harry Potter

Harry Potter and the Half-Blood Prince (4/5) Movie CLIP - Dumbledore's Death (2009) HD

Trayectoria de Michael Gambon:

Gambon hizo su debut profesional en 1962 con la obra "Othello", comenzando después una gira por Europa. Durante una audición en la que interpretaba un soliloquio de la obra Richard III, llamó la atención del icónico actor y director británico Laurence Olivier, que estaba reclutando actores prometedores para su nueva compañía en el Royal National Theatre de Londres (entonces como Olivier Theatre), dirigido por propio Olivier en el Old Vic.

Además de haber aparecido en las películas de Harry Potter, el actor Gambon también formó parte de cintas como "Fantastic Mr.Fox" de Wes Anderson y "The Cook, the thief, his wife & her lover" del director Peter Greenaway.

También apareció en la serie "The Signing Detective" interpretando al detective francés Maigret, el personaje creado por el escritor Georges Simenon.

Michael Gambon.jpg Michael Gambon falleció a los 82 años.

¿Cómo fue elegido para interpretar al profesor Dumbledore en Harry Potter?

El personaje de profesor Dumbledore era interpretado por Richard Harris, pero el actor falleció en 2002 y luego Gambon fue convocado para interpretar al recordado profesor de Hogwarts.

El rol incluso le fue ofrecido a Ian McKellen, pero este lo rechazó por haber hecho un papel similar como Gandalf en la trilogía de "El Señor de los Anillos". El director mexicano Alfonso Cuarón lo seleccionó para el papel cuatro meses después de la muerte de Harris.