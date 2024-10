MAX tiene la película más inquietante de todas y actúa Daniel Kaluuya en un papel magistral.

max pelicula huye (1).jpg

La película de Jordan Peele que trata de racismo

El 24 de febrero de 2017 llegó a todas las salas de cine la película de Jordan Peele que marcó un antes y un después en el catálogo de cintas referidas al racismo. Se trata de Get out o Huye, protagonizada por Daniel Kaluuya de la película Sicario.

Aunque se esperó que el film recaudara unos 25 millones de dólares en la primera semana, alcanzó los 30.5 millones en el fin de semana únicamente. Por otro lado, el primer día llegó a los 10.8 millones de dólares.

max pelicula huye (2).jpg

La película Get Out relata la historia de Chris, un joven que lleva cinco meses en una relación con Rose, una chica blanca. Aunque no le emociona mucho la idea, acepta conocer a la familia de ella. Tan pronto como llegan, Chris nota algo raro en la actitud de Dean y Missy, quienes no sabían que él era afroamericano. Es ahí donde Chris comienza a descubrir secretos y mentiras mientras todo se torna muy raro en su presencia.

max pelicula huye (3).jpg

En la web de Rotten Tomatoes, la calificaron con 99% como una buena obra artística. Sus actores principales son: Daniel Kaluuya, Bradley Whitford, Allison Williams, Catherine Keener y Marcus Henderson.