Max tiene la fantástica serie turca que es un exitazo.

►TE PUEDE INTERESAR: Max tiene la cautivadora película de una criatura de todos los tiempos

Mientras se avecina la Gran Guerra, el vasto Imperio Otomano se desmorona. Constantinopla, la otrora vibrante capital multicultural a orillas del Bósforo, está a punto de ser consumida por el caos.

Michael Boghosian (Isaac) llega al centro cosmopolita como un estudiante de medicina decidido a traer la medicina moderna de regreso a Siroun, su aldea ancestral en el sur de Turquía, donde los musulmanes turcos y los cristianos armenios han convivido durante siglos.

El fotoperiodista Chris Myers (Bale) ha venido aquí solo en parte para cubrir la geopolítica. Está hipnotizado por su amor por Ana (Le Bon), una artista armenia a la que ha acompañado desde París tras la repentina muerte de su padre.

Cuando Michael conoce a Ana, su herencia armenia compartida genera una atracción que explota en una rivalidad romántica entre los dos hombres.

►TE PUEDE INTERESAR: Cillian Murphy brilla en Max con la película que arrasó con los Oscar

A medida que los turcos forman una alianza con Alemania y el Imperio se vuelve violentamente contra sus propias minorías étnicas, sus pasiones en conflicto deben aplazarse mientras unen fuerzas para sobrevivir, incluso cuando los acontecimientos amenazan con abrumarlos.

Embed - The Promise| Official Trailer | Christian Bale | Oscar Issac | Coming to Lionsgate Play on June 30