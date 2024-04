Max tiene la cautivadora película de una criatura de todos los tiempos.

►TE PUEDE INTERESAR: Cillian Murphy brilla en Max con la película que arrasó con los Oscar

Desapariciones inexplicables y horrores sangrientos apuntan a una presencia sobrenatural a bordo. La película teje una trama de misterio y horror en un entorno claustrofóbico, donde la tensión se acumula en cada esquina del barco.

El Último Viaje del Deméter se sumerge en un oscuro y misterioso mundo donde la tripulación del barco mercante lucha por sobrevivir mientras enfrenta una presencia siniestra.

La película promete mantener a los espectadores en el borde de sus asientos, con giros y momentos impactantes que mantienen el suspenso en constante aumento.

Película basada en uno de los pasajes más recordados de la famosa novela de Bram Stoker que retoma el mito de Drácula.

Cuando el velero Deméter zarpa desde los Cárpatos rumbo a Londres, transporta en su bodega un cargamento extraño y desconocido, son veinticuatro pesadas cajas de madera sin marcar que deberán entregarse en la capital británica.

Durante el viaje por el océano, los eventos tomarán rápidamente un giro siniestro. Hay algo desconocido que acecha a bordo, una presencia aterradora que cada noche hace desaparecer uno a uno a los tripulantes del barco.

En pleno mar, no hay nadie que se pueda esconder de esta misteriosa amenaza, en seguida el capitán se convence de que en el Deméter hay una fuerza maligna que pretende acabar con cada uno de ellos.

Embed - The Last Voyage of the Demeter | Official Trailer