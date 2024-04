Max tiene el crudo documental sobre el lado oscuro de la televisión infantil.

►TE PUEDE INTERESAR: Max tiene la película más vista del ranking con Clive Standen de Vikingos y es un exitazo

4 episodios. Docuserie que destapa la cultura tóxica escondida tras algunos de los programas infantiles más emblemáticos de finales de los 90 y principios de los 2000, especialmente con Dan Schneider como productor en Nickelodeon.

La relación de Dan Schneider con su estrella Amanda Bynes llega a un punto de ruptura cuando los nuevos actores infantiles enfrentan escenas incómodas y dinámicas de poder hasta que se enfrentan a una sorprendente revelación de que dos de los miembros de su equipo se aprovechan de los niños que conocieron en el set.

Esta serie cuenta con testimonios de Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan, Bryan Hearne y Katrina Johnson, actores de Todo eso y más, además de su director, Virgil Fabian.

Además, “las guionistas Jenny Kilgen y Christy Stratton exponen las acusaciones de un ambiente tóxico y sexista en la sala de guionistas deThe Amanda Show“, adelantaron en un comunicado de prensa.

Otras de las series estadounidenses de Nickelodeon que se exponen en la serie de Max son iCarly, Sam y Cat y Victorious. Silencio en el plató: El lado oscuro de la televisión infantil está dirigida por Mary Robertson y Emma Schwartz y producida por Maxine Productions y Sony Pictures Television.

Embed - Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV Official Trailer 2024