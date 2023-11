Matt Le Blanc se despidió de Matthew Perry con un doloroso posteo en Instagram

Friends 1.jpg Matt Le Blanc y Mathew Perry en "Friends".

¿Qué escribió Matt Le Blanc?

"Me despido con gran pesar. Los momentos que pasamos juntos se encuentran honestamente entre los momentos favoritos de mi vida. Fue un honor compartir escenario contigo y llamarte mi amigo. Siempre sonreiré cuando pienso en ti y nunca te olvidaré. Nunca. Extiende tus alas y vuela hermano, finalmente eres libre. Mucho amor. Y supongo que te quedarás con los 20 dólares que me debes", fue el mensaje que escribió y posteó en sus redes Le Blanc.

¿Qué dijo la ex novia de Matthew Perry?

Otra de las personas que se pronunció recientemente sobre la muerte del actor fue su ex pareja, Kayti Edwards, quien aseguró: "No creo que sólo se haya ahogado en su jacuzzi". Edwards no solo fue su ex novia, sino que también era su agente (dato plus, también es nieta de la actriz Julie Andrews).

Los informes de toxicología iniciales tras la muerte del actor no encontraron metanfetaminas ni fentanilo en su organismo, aunque la causa de la muerte todavía está en investigación. Además, en la casa de Matthew Perry, se encontraron varios medicamentos prescritos, incluidos aquellos para la depresión, la ansiedad y la EPOC, una enfermedad pulmonar común que causa problemas respiratorios.