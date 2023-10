Dolor mundial: murió Matthew Perry, ex actor de Friends

chandler 2.webp

“Fuentes policiales nos dicen que el actor fue encontrado el sábado en una casa del área de Los Ángeles… donde nos dijeron que parece haberse ahogado. Nuestras fuentes dicen que los socorristas se apresuraron ante una llamada de paro cardíaco. No está claro dónde exactamente por el hecho de que esto sucedió”, confirmó FOX sobre la muerte del ex actor de Friends, Matthew Perry.

Según el medio estadounidense que difundió la tristísima noticia, no se habrían encontrado drogas en el lugar ni ningún otro indicio que pudiera indicar una premeditación, sino que se trataría de un accidente. Perry, de 54 años, habría sido encontrado en el jacuzzi de su casa, de acuerdo a la información de TMZ.

chandler 3.jpeg

Si bien Friends fue su mayor papel a lo largo de su carrera, Matthew Perry había protagonizado o fue estrella invitada en muchos otros programas de televisión a lo largo de los años, como Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Charles in Charge, Sydney, Beverly Hills, 90210, Home Free, Ally McBeal, The West Win, Scrubs, Studio 60 on the Sunset Strip, Go On, La extraña pareja y más.