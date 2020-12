Escandalosas declaraciones de la ex novia de Matthew Perry

"Estaba de cinco meses y conseguía cosas para él. Él me decía: 'Nadie va a detener a una niña embarazada. No te preocupes'", recordó.

Según reveló, Matthew Perry se contactaba con los dealers, y ella salía a buscar las drogas: "Abríamos la bolsa, a veces eran pastillas, cocaína, a veces heroína y crack, era como una mezcla heterogénea, nunca sabías lo que había adentro".

Matthew Perry Kayti Edwards drogas 1.jpg Matthew Perry lució muy desmejorado en varias oportunidades

Kayti Edwards consideraba que de esa manera lo ayudaba como amiga. Hoy, se arrepiente de aquello y cuenta que la relación se volvió tóxica: "Me daba este sentimiento de culpa como, ‘Si no me traes esto, iré yo mismo y caminaré al centro’. Yo estaba como, ‘No, no, no, lo haré por ti’ porque no quería que en su estado mental condujera o deambulara por las calles".

De todas maneras, también contó que en ocasiones cobró altas sumas de dinero por hacer ese "trabajito" para Perry: "Solo tenía que conducir, recogerlo, llevárselo, boom, a veces tres veces al día, a veces ganaba entre 3.000 y 4.000 dólares por día. Siempre me decía: ‘El dinero no es un problema’".

Matthew Perry lleva años luchando contra las drogas. En varias oportunidades se internó en centros de rehabilitación como en 1997, 2001 y 2011.

"Se pegó las manos a las piernas"

Kayti Edwards contó a The Sun una terrible anécdota de las peores épocas de Perry. Una vez, ella lo encontró en su casa "atrapado en el sofá con las manos pegadas a las piernas".

Su asistente estaba al teléfono llamando a rehabilitación, le confesó el propio Perry en esa situación.

Matthew Perry Kayti Edwards drogas.jpg Matthew Perry lució muy desmejorado en varias oportunidades

Lleva años sobrio

Matthew Perry hoy tiene 51 años está sobrio y comprometido con Molly Hurwitz, una gerente literaria.

Sobre su adicción a las drogas y el alcohol, contó a People hace unos años: "No podía parar. Al final, las cosas se pusieron tan mal que no pude ocultarlo, y entonces todo el mundo lo supo".