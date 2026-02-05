Más de 100 actores latinos firmaron una carta abierta por la polémica de Deep Cuts

Embed - OD on Instagram: "Marty Supreme Is An American Film That Comes Out On Christmas Day This is my impression of Tallulah Steele styling Odessa A’zion in a version of the original Formé dinner dress for the Marty Supreme NY premier where she portrays Rachel Mizler." View this post on Instagram

Tras este elección, varios actores y actrices salieron a reclamar (a través de una carta abierta) mayor presencia de latinos en las producciones de Hollywood. Esto llevó a Odessa a renunciar al proyecto de "Deep Cuts" y aseguró que desconocía la identidad del personaje de Zoe cuando aceptó el papel. Hasta el momento no se sabe quién la reemplazaría.

¿Qué dice la carta abierta que firmaron los actores y actrices latinos?

"Las recientes decisiones de casting sobre el personaje de Zoe Gutiérrez en Depp Cuts de A24 han revelado un patrón preocupante. Reconocemos y felicitamos a Odessa A'zion por escuchar, reflexionar y decidir abandonar el proyecto y convertirse en una aliada. Sin embargo, ¿cómo sucedió esto?", comienza diciendo la carta.

Dicha carta fue firmada por celebridades como Eva Longoria, Xochitl Gomez, Jessica Alba, el mexicano Diego Boneta, y más de 100 actores, artistas y escritores latinos que buscan tener más presencia en producciones de Hollywood. También se involucraron en la denuncia John Leguizamo, Danny Ramirez, Isabela Merced, Ismael Cruz Cordova, Michael Peña, etc.

Odessa A'zion La actriz judía Odessa A'zion rechazó su rol en la película "Deep Cuts".

"No se trata de una sola actriz o proyecto. Se trata de un sistema que ignora repetidamente el talento latino cualificado, incluso cuando nuestras identidades, historias y experiecias alimentan las historias más perdurables", continúa la carta.