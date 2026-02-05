Los inmigrantes están atravesando un duro momento en los Estados Unidos debido a las persecuciones de ICE, pero la discriminación y la falta de oportunidades también afecta a quienes son actores, ya que en muchos casos los productores y directores eligen a artistas anglosajones para interpretar a personajes latinos.
Más de 100 actores latinos firmaron una carta abierta por la polémica de Deep Cuts
La realización de la película "Deep Cuts" y la elección de una actriz judía para interpretar a una latina generó caos en Hollywood
Ahora la polémica surge por la película "Deep Cuts", la cual está basada en el libro de Holly Brickley. Esta historia tiene como protagonistas a Drew Starkey y Cailee Spaeny, quienes interpretan a dos jóvenes veinteañeros obsesionados con la música mientras recorren distintas etapas de la adultez a lo largo de diez años.
La película será llevada al cine por la productora A24, y el problema apareció cuando decidieron contratar a la actriz Odessa A'zion para hacer de la latina Zoe Gutiérrez, y ella no lo es.
Tras este elección, varios actores y actrices salieron a reclamar (a través de una carta abierta) mayor presencia de latinos en las producciones de Hollywood. Esto llevó a Odessa a renunciar al proyecto de "Deep Cuts" y aseguró que desconocía la identidad del personaje de Zoe cuando aceptó el papel. Hasta el momento no se sabe quién la reemplazaría.
¿Qué dice la carta abierta que firmaron los actores y actrices latinos?
"Las recientes decisiones de casting sobre el personaje de Zoe Gutiérrez en Depp Cuts de A24 han revelado un patrón preocupante. Reconocemos y felicitamos a Odessa A'zion por escuchar, reflexionar y decidir abandonar el proyecto y convertirse en una aliada. Sin embargo, ¿cómo sucedió esto?", comienza diciendo la carta.
Dicha carta fue firmada por celebridades como Eva Longoria, Xochitl Gomez, Jessica Alba, el mexicano Diego Boneta, y más de 100 actores, artistas y escritores latinos que buscan tener más presencia en producciones de Hollywood. También se involucraron en la denuncia John Leguizamo, Danny Ramirez, Isabela Merced, Ismael Cruz Cordova, Michael Peña, etc.
"No se trata de una sola actriz o proyecto. Se trata de un sistema que ignora repetidamente el talento latino cualificado, incluso cuando nuestras identidades, historias y experiecias alimentan las historias más perdurables", continúa la carta.