Las películas de los 90 y 2000 eran mejores que las actuales y las pruebas sobran

pulp fiction

Ni hablar del año del robo con Shakespeare Apasionado que, gracias a una intensa campaña de marketing, le ganó a una de las mejores películas de la historia: Rescatando al soldado Ryan.

El cine de los 90 era mejor que el actual

Y sí, este es un pensamiento que se da en las personas a medida que se van haciendo más grandes. En realidad, todo se debió a un tuit en el que alguien recordó las películas La Milla Verde y Sueños de Fuga, ambas dirigidas por Frank Darabont y basadas en novelas de Stephen King.

A partir de ese tuit varios comenzaron a nombrar películas y caí en la cuenta de que la mayoría nombraba producciones hechas en los 90 o en la primera década del 2000, como Bastardos Sin Gloria, pero pocos mencionaban cintas actuales.

Y fue ahí que caí en la cuenta de que el cine de los 90 o de la primera década del 2000 parece haber sido mejor que el actual. De hecho, lo pienso así, porque no encuentro o recuerdo películas actuales que haya visto y me hayan llevado a pensar "esta película la quiero ver una y otra vez". Incluso, hasta las cintas de acción parecen ser mejores, basta con tener en cuenta Terminator 2 (el resto son olvidables).

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De hecho, podríamos ir más atrás en el tiempo e ir a los 80, donde se puede exponer a Volver al Futuro, una película tan perfecta que la leyenda dice que Tom Holland se negó a hacer una remake, porque era imposible de superar. Y eso que las remakes están de moda en la actualidad y rara vez son mejores que las originales.

Incluso pasa lo mismo con los directores de cine. Parecen no salir otros como Steven Spielberg (Jurasic Park), Tim Burton (El Gran Pez) o Quentin Tarantino. Hasta ellos no hacen películas como las de antes, de esas que dan ganas de verla diez veces o más.

¿A ustedes les pasó con alguna película actual de querer verla una y otra vez?