Los premios Oscar muestran cada año cuáles fueron las mejores películas que se estrenaron en los últimos meses, pero también son la prueba de que el cine de los 90 es mejor que el actual. Y sí, esta es solo una opinión, pero es una con pruebas.
Las películas de los 90 y 2000 eran mejores que las actuales y las pruebas sobran
¿Las películas de los 90 y los 2000 eran mejores que las actuales? el debate está abierto para todos
¿Cuántos de ustedes recuerdan las películas ganadoras de los últimos años o las nominadas? ¿Acaso para alguien, La Forma del Agua es una película inolvidable que se ve una y otra vez? ¿La La Land? O yendo más al extremo: Top Gun: Maverick, cuya proeza es haber sido la más vista en los cines durante la pandemia, pero que haya sido nominada a Mejor Película habla de cómo está el cine actual.
Ahora, vamos a los 90. El año que ganó Forrest Gump, también estuvieron nominadas películas como Pulp Fiction y Sueños de Fuga. Lejos, para mí, estas últimas dos eran mejores, pero nadie puede dudar de que son tres cintas que se pueden ver en cualquier momento y una y otra vez.
Ni hablar del año del robo con Shakespeare Apasionado que, gracias a una intensa campaña de marketing, le ganó a una de las mejores películas de la historia: Rescatando al soldado Ryan.
El cine de los 90 era mejor que el actual
Y sí, este es un pensamiento que se da en las personas a medida que se van haciendo más grandes. En realidad, todo se debió a un tuit en el que alguien recordó las películas La Milla Verde y Sueños de Fuga, ambas dirigidas por Frank Darabont y basadas en novelas de Stephen King.
A partir de ese tuit varios comenzaron a nombrar películas y caí en la cuenta de que la mayoría nombraba producciones hechas en los 90 o en la primera década del 2000, como Bastardos Sin Gloria, pero pocos mencionaban cintas actuales.
Y fue ahí que caí en la cuenta de que el cine de los 90 o de la primera década del 2000 parece haber sido mejor que el actual. De hecho, lo pienso así, porque no encuentro o recuerdo películas actuales que haya visto y me hayan llevado a pensar "esta película la quiero ver una y otra vez". Incluso, hasta las cintas de acción parecen ser mejores, basta con tener en cuenta Terminator 2 (el resto son olvidables).
De hecho, podríamos ir más atrás en el tiempo e ir a los 80, donde se puede exponer a Volver al Futuro, una película tan perfecta que la leyenda dice que Tom Holland se negó a hacer una remake, porque era imposible de superar. Y eso que las remakes están de moda en la actualidad y rara vez son mejores que las originales.
Incluso pasa lo mismo con los directores de cine. Parecen no salir otros como Steven Spielberg (Jurasic Park), Tim Burton (El Gran Pez) o Quentin Tarantino. Hasta ellos no hacen películas como las de antes, de esas que dan ganas de verla diez veces o más.
¿A ustedes les pasó con alguna película actual de querer verla una y otra vez?