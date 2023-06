Las 6 mejores series que tiene HBO Max, según los críticos

Las mejores series de HBO MAX

Band of Brothers

hbo max.webp

Esta miniserie tiene solamente 10 capítulos y fue estrenada en el año 2001. Cuenta la historia de un batallón de paracaidistas que luchó en Europa durante la II Guerra Mundial. Tiene un puntaje de 9,4 sobre 10

The Wire

the wier.jpg

Para muchas personas, esta serie de HBO Max es la mejor de la historia. Se trata de un drama en el que se investigan drogas y asesinatos mostrando los puntos de vista de la policía y de los criminales. Es atrapante desde el primer capítulo y tiene un puntaje de 9,3 sobre 10.

Game of Thones

Juego de Tronos "Game Begins" Trailer (subtitulado)

Pocas series han sido tan adictivas como este producto de HBO Max. Basada en los libros del mismo nombre, la serie atrajo la atención de millones de personas en todo el mundo. Con un final polémico, la serie siempre invita a descubrir detalles nuevos. Tiene un puntaje de 9,2.

Chernobyl

chernobylkl serie.jpg

Esta miniserie de HBO Max está basado en los hechos reales ocurridos en la planta nuclear de Chernobyl. Cuenta todo lo ocurrido en 1986 cuando se produjo uno de los mayores desastres en la historia de la humanidad y los sacrificios que hubo que hacer para salvar a todo un continente. Tiene un puntaje de 9,2 sobre 10 en IMDb.

Los Soprano

los soprano.webp

Otra serie que para muchos merece el primer puesto. Se estrenó en 1999 y tuvo seis temporadas. Cuenta la historia de Tony Soprano, un mafioso, y sus dificultades para llevar adelante su hogar y su organización criminal. IMDb la califica con un 9,2 y cada tanto es muy bueno volver a verla.

The Last of Us

The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max

Uno de los últimos grandes éxitos de HBO Max. Basada en el videojuego, presenta un mundo apocalíptico en el que una bacteria infectó a la mayoría de los seres humanos. Con el protagonismo de Pedro Pascal, esta serie tiene un 9,2 y sus fanáticos se encuentran esperando la segunda temporada.